وأشارت "وول ستريت جورنال"، إلى أنه وفق بيانات القيادة الوسطى الأميركية، فإن نحو 90 بالمئة من الجنود المصابين خلال الحرب مع إيران تعافوا وعادو إلى الخدمة.

وقال وزير ⁠الدفاع الأميركي، بيت ‌هيغسيث، الأربعاء، إن الولايات المتحدة حققت نصرا عسكريا حاسما، مشيرا إلى أن "إيران توسلت من أجل وقف إطلاق النار".

وأضاف ‌هيغسيث: "استخدمنا أقل من 10 بالمئة من قوتنا القتالية العسكرية لهزيمة إيران، وتم تدمير برنامجها الصاروخي بشكل كامل"، مشيرا إلى أن "مصانع إيران سُويت بالأرض".

من جانبه، قال رئيس هيئة الأركان الأميركية المشتركة الجنرال دان كين إن الأهداف العسكرية الأميركية في إيران تحققت، مشيرا إلى أن وقف إطلاق النار هو هدنة مؤقتة والقوات لاتزال على أهبة الاستعداد.

وتابع كين قائلا: "ضربنا أكثر من 13 ألف هدف بينها أكثر من 4 آلاف هدف استراتيجي في إيران".

ووفق كين فقد "تم تدمير أكثر من ألفي مركز قيادة لوجستي في إيران، وباتت أكثر من 150 سفينة إيرانية في قاع المحيط".

وأكمل: "دمرنا أكثر من 90 بالمئة من أسطول البحرية الإيرانية و 90 بالمئة من مصانع الأسلحة، كما تم تدمير 80 بالمئة من أنظمة الدفاع الجوي الإيرانية".

واختتم كين تصريحاته قائلا: "ستحتاج إيران لسنوات كي تتمكن من إعادة بناء أي قوات قتالية رئيسية على الأرض".