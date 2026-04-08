وأوضحت ليفيت أن المقترح الإيراني الأولي "كان غير مقبول وتم التخلي عنه"، مشيرة إلى أن الضغوط الأميركية دفعت طهران إلى تقديم تنازلات، من بينها "الموافقة على فتح مضيق هرمز".

وأضافت أن "ترامب يؤكد أن العملية في إيران حققت أهدافها"، لافتة إلى أن الولايات المتحدة "حققت أهدافها الرئيسية وسحقت قدرة إيران على صناعة الأسلحة"، كما شددت على أن طهران "لم تعد قادرة على دعم حلفائها كما في السابق".

واعتبرت ليفيت أن وقف إطلاق النار "يعد نصرا للولايات المتحدة"، مؤكدة في الوقت ذاته أن "الخطوط الحمراء لترامب بشأن إيران لم تتغير".

وفي ما يتعلق بالمسار السياسي، أعلنت أن جولة أولى من المحادثات مع لبنان ستُعقد يوم السبت، فيما سيُرسل ترامب فريقا بقيادة نائب الرئيس إلى باكستان لإجراء محادثات جديدة، في إطار استكمال الجهود الدبلوماسية.