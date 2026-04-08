وكتب شريف على منصة إكس: "تم الإبلاغ عن انتهاكات لوقف إطلاق النار في عدد من الأماكن عبر منطقة النزاع، ما يقوّض روح عملية السلام".

وأضاف "أحضّ بإخلاص جميع الأطراف على ضبط النفس واحترام وقف إطلاق النار لمدة أسبوعين، كما تم الاتفاق عليه، لإفساح المجال أمام الدبلوماسية للاضطلاع بدور قيادي نحو تسوية سلمية للنزاع".

وفي وقت سابق من الأربعاء، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، موافقته على وقف قصف إيران وشنّ هجمات عليها لمدة أسبوعين.

وكتب ترامب في منشور على حسابه في "تروث سوشال": "بناء على المحادثات التي أجريتها ‌مع رئيس الوزراء ‌شهباز ⁠شريف والماريشال عاصم منير، من باكستان، والتي طلبوا مني فيها عدم استخدام ⁠القوة ‌التدميرية الليلة في إيران، وبشرط ⁠موافقة إيران على ⁠الفتح الكامل والفوري والآمن لمضيق هرمز، أوافق على ⁠تعليق القصف والهجوم على إيران لمدة أسبوعين".

وشدد على أنه "سيكون هذا وقفا لإطلاق نار من الجانبين"، مضيفا: "تلقينا اقتراحا من 10 نقاط من إيران ونعتقد أنه أساس للتفاوض قابل للتطبيق".