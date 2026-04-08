وأضاف: "استخدمنا أقل من 10 بالمئة من قوتنا القتالية العسكرية لهزيمة إيران، وتم تدمير برنامجها الصاروخي بشكل كامل"، مشيرا إلى أن "مصانع إيران سُويت بالأرض".

وأكد وزير الدفاع الأميركي: "الآن لدينا فرصة للسلام الحقيقي".

من جانبه، قال رئيس هيئة الأركان الأميركية المشتركة الجنرال دان كين إن الأهداف العسكرية الأميركية في إيران تحققت، مشيرا إلى أن وقف إطلاق النار هو هدنة مؤقتة والقوات لاتزال على أهبة الاستعداد.

وتابع: "ضربنا أكثر من 13 ألف هدف بينها أكثر من 4 آلاف هدف استراتيجي في إيران"، متابعا: "دمرنا أكثر من ألفي مركز قيادة لوجستي في إيران، وباتت أكثر من 150 سفينة إيرانية في قاع المحيط".

وأكمل: "دمرنا أكثر من 90 بالمئة من أسطول البحرية الإيرانية و 90 بالمئة من مصانع الأسلحة، كما تم تدمير 80 بالمئة من أنظمة الدفاع الجوي الإيرانية".

وتابع: "ستحتاج إيران لسنوات كي تتمكن من إعادة بناء أي قوات قتالية رئيسية على الأرض".