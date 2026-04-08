وأضاف ترامب، في منشور على منصة "تروث سوشال"، أن الولايات المتحدة ستساعد في التعامل مع "ازدحام الملاحة" في مضيق هرمز، في إشارة إلى تحركات لضمان انسيابية المرور في أحد أهم الممرات البحرية في العالم.

وأشار إلى أن المرحلة المقبلة قد تشهد "إجراءات إيجابية كثيرة"، متوقعاً تحقيق مكاسب اقتصادية، ومؤكداً أن إيران يمكن أن تبدأ "عملية إعادة الإعمار".

كما لفت إلى أن الولايات المتحدة ستعمل على تأمين الإمدادات ومراقبة الأوضاع "للتأكد من أن كل شيء يسير بشكل جيد".

وختم ترامب بالقول إن ما يجري قد يمهد لـ"عصر ذهبي في الشرق الأوسط".

وقال ترامب لوكالة فرانس برس، الأربعاء، إن الولايات المتحدة حققت "نصرا كاملا وشاملا" بعد التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار لمدة أسبوعين مع إيران.

وصرّح ترامب في مقابلة هاتفية قصيرة مع فرانس برس بعد وقت قصير من إعلان الهدنة قائلا: "إنه نصر كامل وشامل. 100 في المئة. ليس هناك أدنى شك في ذلك".

وأكد أنه سيتم التعامل مع مسألة اليورانيوم الإيراني "على أكمل وجه" بعد التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.

وأشار إلى أنه ‌يعتقد ⁠أن الصين دفعت ⁠إيران ‌للتفاوض ⁠على وقف ⁠إطلاق النار ⁠في الحرب مع إسرائيل والولايات المتحدة.

وأعلن ترامب، الأربعاء، موافقته على وقف قصف إيران وشنّ هجمات عليها لمدة أسبوعين.

وكتب في منشور على حسابه في "تروث سوشال": "بناء على المحادثات التي أجريتها ‌مع رئيس الوزراء ‌شهباز ⁠شريف والماريشال عاصم منير، من باكستان، والتي طلبوا مني فيها عدم استخدام ⁠القوة ‌التدميرية الليلة في إيران، وبشرط ⁠موافقة إيران على ⁠الفتح الكامل والفوري والآمن لمضيق هرمز، أوافق على ⁠تعليق القصف والهجوم على إيران لمدة أسبوعين".