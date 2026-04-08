وأضاف نتنياهو أن: " إسرائيل تدعم جهود الولايات المتحدة لضمان أن إيران لن تشكل أي تهديد بعد الآن للولايات المتحدة، لإسرائيل، لجيران إيران، وللعالم من خلال الأسلحة النووية، الصواريخ الباليستية، والإرهاب".

وبحسب بيان صادر عن مكتبه، فإن "الولايات المتحدة أكدت لإسرائيل أنها ملتزمة بتحقيق هذه الأهداف في المفاوضات القادمة".

وأشار نتنياهو إلى أن "وقف إطلاق النار لا يشمل لبنان".

وكانت شبكة "سي إن إن" الأميركية قد نقلت عن مسؤول في البيت الأبيض قوله، الأربعاء، إن إسرائيل وافقت أيضا على وقف مؤقت لإطلاق النار مع إيران.

ووفق المسؤول، فإن إسرائيل وافقت على تعليق حملتها الجوية ضد إيران ريثما تستمر المفاوضات معها.

وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الأربعاء، موافقته على وقف قصف إيران وشنّ هجمات عليها لمدة أسبوعين.

وكتب ترامب في منشور على حسابه في "تروث سوشال": "بناء على المحادثات التي أجريتها ‌مع رئيس الوزراء ‌شهباز ⁠شريف والماريشال عاصم منير، من باكستان، والتي طلبوا مني فيها عدم استخدام ⁠القوة ‌التدميرية الليلة في إيران، وبشرط ⁠موافقة إيران على ⁠الفتح الكامل والفوري والآمن لمضيق هرمز، أوافق على ⁠تعليق القصف والهجوم على إيران لمدة أسبوعين".

وشدد على أنه "سيكون هذا وقفا لإطلاق نار من الجانبين"، مضيفا: "تلقينا اقتراحا من 10 نقاط من إيران ونعتقد أنه أساس للتفاوض قابل للتطبيق".

وأشار إلى أنه "تم الاتفاق بشأن جميع نقاط الخلاف السابقة تقريبا بين أميركا وإيران".

وتابع قائلا: "قطعنا شوطا كبيرا نحو التوصل لاتفاق نهائي بشأن سلام طويل الأمد مع إيران".

وكان رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف قد قال الأربعاء إن الولايات المتحدة وإيران اتفقتا على وقف لإطلاق النار "في كل مكان"، بما في ذلك لبنان، وذلك بعد وساطة حكومته لوقف الحرب التي بدأت في 28 فبراير.

وفي منشور على "إكس" كتب شريف: "يسعدني أن أعلن أن إيران والولايات المتحدة الأميركية والجهات المتحالفة معهما اتفقت على وقف فوري لإطلاق النار في كل مكان بما في ذلك لبنان وأماكن أخرى، بأثر فوري".