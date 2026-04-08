وصرّح ترامب في مقابلة هاتفية قصيرة مع فرانس برس بعد وقت قصير من إعلان الهدنة قائلا: "إنه نصر كامل وشامل. 100 في المئة. ليس هناك أدنى شك في ذلك".

وأكد أنه سيتم التعامل مع مسألة اليورانيوم الإيراني "على أكمل وجه" بعد التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.

وأشار إلى أنه ‌يعتقد ⁠أن الصين دفعت ⁠إيران ‌للتفاوض ⁠على وقف ⁠إطلاق النار ⁠في الحرب مع إسرائيل والولايات المتحدة.

وأعلن ترامب، الأربعاء، موافقته على وقف قصف إيران وشنّ هجمات عليها لمدة أسبوعين.

وكتب في منشور على حسابه في "تروث سوشال": "بناء على المحادثات التي أجريتها ‌مع رئيس الوزراء ‌شهباز ⁠شريف والماريشال عاصم منير، من باكستان، والتي طلبوا مني فيها عدم استخدام ⁠القوة ‌التدميرية الليلة في إيران، وبشرط ⁠موافقة إيران على ⁠الفتح الكامل والفوري والآمن لمضيق هرمز، ​أوافق على ⁠تعليق القصف ​والهجوم على إيران لمدة أسبوعين".

وشدد على أنه "سيكون هذا وقفا لإطلاق نار من الجانبين"، مضيفا: "تلقينا اقتراحا من 10 نقاط من إيران ونعتقد أنه أساس للتفاوض قابل للتطبيق".

ولفت إلى أنه "تم ​​الاتفاق بشأن جميع نقاط الخلاف السابقة تقريبا بين أميركا وإيران".

وتابع قائلا: "قطعنا شوطا كبيرا نحو التوصل لاتفاق نهائي بشأن سلام طويل الأمد مع إيران".

وقدّمت باكستان اقتراحا لتمديد المهلة الممنوحة لإيران والتي كانت تنقضي منتصف ليل الثلاثاء الأربعاء بتوقيت غرينتش لتجنيبها هجوما أميركيا واسع النطاق ضد بناها التحتية، بعدما هدّد ترامب طهران الثلاثاء بأن "حضارة بكاملها ستموت" ما لم يتم التوصل إلى اتفاق على إعادة فتح مضيق هرمز.

وذكر رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف الأربعاء أن الولايات المتحدة وإيران اتفقتا على وقف لإطلاق النار "في كل مكان"، بما في ذلك لبنان، وذلك بعد وساطة حكومته لوقف الحرب التي بدأت في 28 فبراير.

وفي منشور على "إكس" كتب شريف: "يسعدني أن أعلن أن إيران والولايات المتحدة الأميركية والجهات المتحالفة معهما اتفقت على وقف فوري لإطلاق النار في كل مكان بما في ذلك لبنان وأماكن أخرى، بأثر فوري".