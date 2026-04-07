ونقل "أكسيوس" عن مسؤول في البيت الأبيض قوله إن وقف إطلاق النار مع إيران يدخل حيز التنفيذ عندما تفتح مضيق هرمز.

وحسبما ذكر المسؤول لـ"أكسيوس": "يبدأ وقف إطلاق النار الليلة لكننا نقدّر أن الأمر سيستغرق بعض الوقت قبل أن تصل الأوامر إلى المستويات الميدانية للحرس الثوري".

وفي سياق متصل، أعلنت صحيفة "نيويورك تايمز" نقلا عن مسؤولين إيرانيين، أن طهران قبلت اقتراح باكستان لوقف إطلاق النار لمدة أسبوعين، والمرشد الإيراني وافق عليه.

وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الأربعاء، موافقته على وقف قصف إيران وشنّ هجمات عليها لمدة أسبوعين.

وكتب ترامب في منشور على حسابه في "تروث سوشال": "بناء على المحادثات التي أجريتها ‌مع رئيس الوزراء ‌شهباز ⁠شريف والماريشال عاصم منير، من باكستان، والتي طلبوا مني فيها عدم استخدام ⁠القوة ‌التدميرية الليلة في إيران، وبشرط ⁠موافقة إيران على ⁠الفتح الكامل والفوري والآمن لمضيق هرمز، أوافق على ⁠تعليق القصف والهجوم على إيران لمدة أسبوعين".

وشدد على أنه "سيكون هذا وقفا لإطلاق نار من الجانبين"، مضيفا: "تلقينا اقتراحا من 10 نقاط من إيران ونعتقد أنه أساس للتفاوض قابل للتطبيق".

وأشار إلى أنه "تم الاتفاق بشأن جميع نقاط الخلاف السابقة تقريبا بين أميركا وإيران".

وتابع قائلا: "قطعنا شوطا كبيرا نحو التوصل لاتفاق نهائي بشأن سلام طويل الأمد مع إيران".

وقدّمت باكستان اقتراحا لتمديد المهلة الممنوحة لإيران والتي كانت تنقضي منتصف ليل الثلاثاء الأربعاء بتوقيت غرينتش لتجنيبها هجوما أميركيا واسع النطاق ضد بناها التحتية، بعدما هدّد ترامب طهران الثلاثاء بأن "حضارة بكاملها ستموت" ما لم يتم التوصل إلى اتفاق على إعادة فتح مضيق هرمز.