وقال ترامب لـ"فوكس نيوز"، إن إدارته تخوض "مفاوضات شاقة وصعبة" مع إيران في ظلّ مهلة نهائية، هدد خلالها الرئيس الأميركي باستهداف البنية التحتية للطاقة في البلاد.

وفي سياق متصل، نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصدرين مطلعين قولهما إن المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران "أحرزت تقدما إيجابيا لكنها لم تصل إلى مرحلة الحسم".

وكان ترامب قد قال في وقت سابق الثلاثاء إن "حضارة كاملة ستموت الليلة"، في تهديد جديد إلى إيران قبل ساعات من اقتراب المهلة التي منحها لطهران من أجل التوصل لاتفاق.

وأوضح ترامب في منشور على منصة تروث سوشال: "حضارة كاملة ستموت الليلة، ولن تعود أبدا. لا أريد أن يحدث ذلك، لكنه على الأرجح سيحدث. ومع ذلك، الآن بعد أن أصبح لدينا تغيير كامل وشامل للنظام، حيث تسود عقول مختلفة وأكثر ذكاءً وأقل تطرفا، ربما يمكن أن يحدث شيء رائع بشكل ثوري، من يدري؟ سنعرف الليلة، واحدة من أهم اللحظات في التاريخ الطويل والمعقد للعالم".

وأضاف: "47 عاما من الابتزاز والفساد والموت ستنتهي أخيرا. بارك الله الشعب الإيراني العظيم".

وأعلن البيت الأبيض الثلاثاء أن ترامب على علم بطلب رئيس الوزراء الباكستاني تمديد المهلة الممنوحة لإيران لأسبوعين قبل شن ضربات واسعة النطاق ضدها.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت في بيان لوكالة فرانس برس قبل ساعات من انتهاء المهلة: "أُحيط الرئيس علما بالاقتراح، وسيَصدر ردّ عليه".

وحضّ رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف الذي يضطلع بوساطة محورية لانهاء الحرب في الشرق الأوسط، الرئيس ترامب، الثلاثاء، على أن يمدد لأسبوعين المهلة التي منحها لإيران.