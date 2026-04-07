وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت في بيان لوكالة فرانس برس قبل ساعات من انتهاء المهلة: "أُحيط الرئيس علما بالاقتراح، وسيَصدر ردّ عليه".

ونقلت رويترز عن مسؤول ‌إيراني ‌كبير قوله، ‌إن ⁠طهران ⁠تدرس ‌بإيجابية ⁠طلب ⁠باكستان وقف ⁠إطلاق النار لأسبوعين.

وحضّ رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف الذي يضطلع بوساطة محورية لانهاء الحرب في الشرق الأوسط، الرئيس ترامب، الثلاثاء، على أن يمدد لأسبوعين المهلة التي منحها لإيران.

وكتب شريف في منشور على منصة إكس أن "الجهود الدبلوماسية الرامية إلى تسوية سلمية للحرب المستمرة في الشرق الأوسط تتقدم بثبات وقوة، مع القدرة على تحقيق نتائج ملموسة في المستقبل القريب".

وأضاف "لإفساح المجال للدبلوماسية لتمضي قدما، أطلب من الرئيس ترامب بصدق تمديد المهلة لأسبوعين".

وحثّ شريف جميع الأطراف المتحاربة على الالتزام بوقف القتال لإتاحة الفرصة أمام الدبلوماسية لتحقيق "إنهاء حاسم للحرب"، بما يخدم الاستقرار والسلام طويل الأمد في المنطقة.