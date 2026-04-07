وقال إن المساعي الدبلوماسية "تتقدم بثبات وقوة"، وقد تفضي إلى نتائج ملموسة في المستقبل القريب، مطالبا الرئيس الأميركي دونالد ترامب بتمديد المهلة المحددة.

كما دعا شهباز شريف إيران إلى فتح مضيق هرمز لمدة أسبوعين "كبادرة حسن نية"، بالتزامن مع وقف شامل لإطلاق النار خلال الفترة نفسها.

وحث جميع الأطراف المتحاربة على الالتزام بوقف القتال لإتاحة الفرصة أمام الدبلوماسية لتحقيق "إنهاء حاسم للحرب"، بما يخدم الاستقرار والسلام طويل الأمد في المنطقة.