وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" نقلا عن مسؤولين في الشرق الأوسط أن هذه الخطوة جاءت ردا على التهديدات الأميركية الأخيرة، مشيرة إلى أنها تعقد الجهود الرامية للتوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب.

في المقابل، أكدت الصحيفة استمرار المحادثات عبر وسطاء، فيما نقلت "نيويورك تايمز" عن مسؤولين إيرانيين أن طهران أوقفت مشاركتها في المحادثات المباشرة لإنهاء القتال.

وقالت متحدثة باسم الحكومة الإيرانية إن الاتصالات لا تزال قائمة عبر دول الوساطة، لكنها لم تحقق أي تقدم حتى الآن، مشيرة إلى أن "لغة الإساءة والإهانة تعرقل الطريق أمام أي تفاهم أو اتفاق محتمل".

وتأتي هذه التطورات قبل ساعات من انتهاء إنذار ترامب لإيران بفتح مضيق هرمز، حيث جدد تهديداته بتصعيد غير مسبوق، محذراً من تداعيات خطيرة إذا لم تستجب طهران للمطالب الأميركية.