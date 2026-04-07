وجاء التصويت خلال جلسة لمجلس الأمن خصصت لمناقشة تداعيات إغلاق المضيق، في ظل تصاعد التوترات الإقليمية.

وقال وزير الخارجية البحريني عبد اللطيف الزياني إن فشل مجلس الأمن في التحرك "سيكون له تداعيات خطيرة على البشرية"، مشيرا إلى أن مشروع القرار يمثل "معالجة جدية لسلوك إيراني عدواني متكرر".

وأضاف أن "إصرار إيران على تهديد أمن الملاحة الدولية ليس طارئا، بل نهج سلبي موثق"، مؤكداً أنه "ليس من حق إيران إغلاق مضيق هرمز وحرمان دول العالم من مصادر مهمة للحياة".

وشدد الزياني على أن "مضيق هرمز مسؤولية دولية مشتركة"، داعياً إلى تحرك جماعي لضمان استمرارية حركة الملاحة في هذا الممر الحيوي.