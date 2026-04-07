وأضاف زامير: "نقترب من مفترق استراتيجي في الحملة المشتركة ضد إيران. حتى الآن، حققنا إنجازات كبيرة، أيضاً فيما يتعلق بالأهداف التي حددناها عند إطلاق العملية".

وأكد أن الجيش الإسرائيلي سيواصل عملياته "بعزم"، مشيرا إلى أن الضربات ضد النظام الإيراني ستتعمق خلال المرحلة المقبلة.

وفي السياق، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن إسرائيل استهدفت سككا حديدية وجسورا في إيران قال إنها تستخدم من قبل الحرس الثوري.

وقال نتنياهو في بيان مصور: "نحن نسحق نظام الإرهاب في إيران بقوة متزايدة. بالأمس، دمرنا طائرات نقل وعشرات المروحيات، واليوم ضربنا سكك حديد وجسوراً يستخدمها الحرس الثوري"، مؤكداً أن إسرائيل تتحرك "بحزم أكبر وقوة متزايدة".

\في المقابل، أشار مسؤولون إيرانيون إلى تضرر جسرين على الأقل وبنى تحتية للسكك الحديدية وطريق رئيسي جراء هذه الضربات.

كما أفادت وكالة "مهر" الإيرانية بتعرض جزيرة خرج، الواقعة جنوب غربي إيران، لضربات أميركية إسرائيلية، حيث سمعت انفجارات عدة في الجزيرة التي تعد من أبرز مراكز تصدير النفط الإيراني.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد هدد في وقت سابق بـ"محوها".