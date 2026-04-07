يظهر المقطع أحد المهاجمين وهو يرتدي حقيبة ظهر ويجهز سلاحه قبل بدء العملية.

كما أظهرت مشاهد متداولة حالة من الذعر في محيط الموقع، مع سقوط أحد عناصر الشرطة أرضا، فيما استمر إطلاق النار لعدة دقائق، بحسب شهود عيان.

وفي أعقاب الحادث، عززت الشرطة انتشارها في محيط القنصلية الواقعة بمنطقة ليفنت، مع فتح تحقيق رسمي بإشراف النيابة العامة.

وأفادت السلطات التركية بمقتل مسلح "على صلة بمنظمة إرهابية" وإصابة اثنين آخرين خلال الاشتباكات، فيما أصيب شرطيان بجروح طفيفة أثناء التصدي للهجوم.

وذكرت وزارة الداخلية أن المهاجمين قدموا من منطقة إزميت، وتم توقيف اثنين منهم، بينما قُتل ثالث خلال تبادل إطلاق النار.

وأكد محافظ إسطنبول داوود غول أن الهجوم وقع قرابة الساعة 12:15 ظهراً، عندما أطلق مسلحون النار على عناصر الشرطة المتمركزين أمام القنصلية، قبل أن ترد القوات الأمنية بإطلاق النار.

وأشارت السلطات إلى أن المقر الدبلوماسي لا يضم حالياً أي دبلوماسيين إسرائيليين، بعد إخلائه لأسباب أمنية منذ هجمات السابع من أكتوبر 2023.

ودانت إسرائيل الهجوم، مؤكدة أن "الإرهاب لن يثنيها عن مواصلة عملها"، فيما أدانت الولايات المتحدة الحادث "بأشد العبارات".

من جانبه، تعهد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بمواصلة "محاربة جميع أشكال الإرهاب"، مؤكداً أن الهجوم لن يؤثر على عزم بلاده في مواجهة التهديدات الأمنية.