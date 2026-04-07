استهدفت هجمات أميركية إسرائيلية، الثلاثاء، مواقع استراتيجية وبنى تحتية في إيران، شملت جزيرة خرج وجسور حيوية في البلاد.
وتعرض جسر خارج مدينة قم في شمال إيران الثلاثاء لهجوم أميركي إسرائيلي، وفق ما نقل التلفزيون الرسمي الإيراني عن معاون محافظ المنطقة مرتضى حيدري.
وقال المسؤول في محافظة قم "تعرض أحد الجسور.. خارج مدينة قم وفي غرب المحافظة، لهجوم من العدو الأميركي والصهيوني".
كما تم تداول أنباء عن غارة جوية استهدفت جسرا على طريق تبريز-زنجان السريع في شمال غرب إيران، وأيضا جسر يحيى أباد في وسط إيران.
وأفادت تقارير بوقوع هجوم على جسر للسكة الحديدية في كاشان وسط إيران يسفر عن مقتل شخصين.
استهداف جزيرة خرج
وبالتزامن مع استهداف الجسور، تحدثت تقارير عن استهداف جزيرة خرج الإيرانية بعدة غارات.
وقال مسؤول أميركي لموقع "أكسيوس" إن: "الجيش الأميركي نفذ غارات على أهداف عسكرية في جزيرة خرج الإيرانية".
وتحمل جزيرة خرج أهمية استراتيجية كبرى لإيران، جعلت منها هدفا أميركيا ثمينا في الحرب المستمرة منذ أسبوعين.
وتمثل الجزيرة، التي دمرت القوات الأميركية فيها أهدافا عسكرية، منتصف مارس، مركزا لنحو 90 بالمئة من صادرات النفط الإيرانية، وسط احتمالات بأن ترد طهران على هذا الهجوم.
والاثنين، صعد الرئيس الأميركي دونالد ترامب لهجته تجاه إيران، مهددا بتدمير البنية التحتية الحيوية، بما في ذلك الجسور ومحطات توليد الطاقة، بحلول منتصف ليل الثلاثاء، في حال عدم التوصل إلى اتفاق.
وقال ترامب إن "كل جسر في إيران سيتم تدميره"، وإن محطات توليد الطاقة "ستتوقف عن العمل"، مؤكدا ضرورة التوصل إلى اتفاق "مقبول" قبل انتهاء المهلة المحددة.
وفي الوقت نفسه، أعرب عن أمله في عدم الاضطرار إلى تنفيذ هذه التهديدات، قائلا إنه يفضل الوصول إلى حل دون تصعيد عسكري إضافي.