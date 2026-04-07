وتعرض جسر خارج مدينة قم في شمال إيران الثلاثاء لهجوم أميركي إسرائيلي، وفق ما نقل التلفزيون الرسمي الإيراني عن معاون محافظ المنطقة مرتضى حيدري.

وقال المسؤول في محافظة قم "تعرض أحد الجسور.. خارج مدينة قم وفي غرب المحافظة، لهجوم من العدو الأميركي والصهيوني".

كما تم تداول أنباء عن غارة جوية استهدفت جسرا على طريق تبريز-زنجان السريع في شمال غرب إيران، وأيضا جسر يحيى أباد في وسط إيران.

وأفادت تقارير بوقوع هجوم على جسر للسكة الحديدية في كاشان وسط إيران يسفر عن مقتل شخصين.

استهداف جزيرة خرج

وبالتزامن مع استهداف الجسور، تحدثت تقارير عن استهداف جزيرة خرج الإيرانية بعدة غارات.

وقال مسؤول أميركي لموقع "أكسيوس" إن: "الجيش الأميركي نفذ غارات على أهداف عسكرية في جزيرة خرج الإيرانية".