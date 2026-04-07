ونقلت وسائل إعلام محلية عن محافظ مشهد حسن حسيني قوله: "نظرا للتحذير اللاأخلاقي الصادر عن الكيان الصهيوني بشأن الهجوم على سكك الحديد في البلاد، ومن أجل توخي الحيطة، ألغيت كل رحلات القطارات من محطة مشهد لسكك الحديد حتى إشعار آخر".

وأضاف أن الأوضاع في المدينة "هادئة تماما"، مؤكداً أن قرار تعليق حركة القطارات جاء كإجراء احترازي.

وفي وقت لاحق، أفادت تقارير بوقوع هجوم على جسر للسكة الحديدية في كاشان وسط إيران يسفر عن مقتل شخصين.

وكان الجيش الإسرائيلي قد حذر الإيرانيين من استخدام القطارات حتى الساعة 17:30 بتوقيت غرينيتش، في رسالة نشرها عبر منصة "إكس" باللغة الفارسية، ما يشير إلى احتمال استهداف شبكة السكك الحديد.

وجاء في التحذير: "أيها المواطنون الأعزاء، من أجل سلامتكم نرجو الامتناع عن استخدام القطارات أو السفر بالقطارات في جميع أنحاء البلاد"، مضيفاً أن "وجودكم في القطارات أو بالقرب من خطوط السكك الحديد يُعرض حياتكم للخطر".