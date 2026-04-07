وأفادت وسائل إعلام رسمية بمقتل 3 أشخاص وجرح شرطيين بحادث إطلاق نار قرب قنصلية إسرائيل في إسطنبول.

وكانت وسائل إعلام تركية أشارت في وقت سابق إلى أن شرطيين اثنين أصيبا في حادث إطلاق نار قرب القنصلية الإسرائيلية في إسطنبول، فيما ذكرت سابقا أن الاشتباك أسفر عن مقتل شخص وإصابة آخر.

وكان شاهد من رويترز قال سابقا إن دوي إطلاق نار سُمع بالقرب من البناية التي تضم القنصلية الإسرائيلية في مدينة إسطنبول.

وأفاد مراسلنا بوقوع إصابات جراء الاشتباك قرب القنصلية الإسرائيلية في المدينة.

وأفادت مصادر بأنه لا يوجد دبلوماسيون إسرائيليون في تركيا حاليا.

على الصعيد ذاته، قال وزير العدل التركي إن 3 من ممثلي الادعاء سيحققون في حادثة إطلاق النار قرب القنصلية الإسرائيلية في إسطنبول.

تحييد منفذي الهجوم

وقال حاكم إسطنبول إنه تم تحييد منفذي إطلاق النار الثلاثة، وأصيب شرطيان بجروح طفيفة.

وأوضح حاكم إسطنبول أن الشرطة تعمل على تحديد هوية منفذي الهجوم بالقرب من القنصلية الإسرائيلية في إسطنبول، مشيرا إلى أنه لا يوجد أي موظفين دبلوماسيين في القنصلية الإسرائيلية في إسطنبول منذ عامين ونصف العام.

وقال حاكم إسطنبول إن المهاجمين استخدموا أسلحة نارية مختلفة لتنفيذ الهجوم في محيط القنصلية الإسرائيلية.

من جانبه قال وزيرالداخلية التركي إن منفذي إطلاق النار بالقرب من القنصلية الإسرائيلية في إسطنبول تربطهم صلات بمنظمة "تستغل الدين".

وأشر إلى أن اثنين من المهاجمين الثلاثة في واقعة إطلاق النار في إسطنبول شقيقان.