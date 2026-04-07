ووقعت الحادثة في مجمع لتزويد شاحنات نقل الوقود يقع بجوار جسر الأميركتين الذي يعبر القناة بين المحيطين.

وأظهرت صور التقطتها كاميرات مراقبة للانفجار تصاعد كرة نارية وسحابة كثيفة من الدخان من المنطقة.

وقال مسؤول جهاز الإطفاء البنمي فيكتور ألفاريز إن شخصا يعتقد أنه كان يعمل في المجمع قتل نتيجة الانفجار، وأصيب اثنان من رجال الإطفاء بجروح طفيفة.

وأعلنت هيئة قناة بنما أن الانفجار لم يؤثر على القناة.