وفي رسالة متلفزة، طالب أمين المجلس الأعلى للشباب والناشئين رضا رحيمي، الشباب بالتجمع اليوم، حول محطات الكهرباء، باعتبارها أصولا وثروة وطنية، على حد تعبيره.

وقال: "أدعو جميع الشباب والرياضيين والفنانين والطلاب وطلبة الجامعات وأساتذتهم".

وأضاف: "تجمعوا يوم الثلاثاء الساعة الثانية ظهرا حول محطات الكهرباء التي تعد من أصولنا وثروتنا الوطنية، والتي، بغض النظر عن أي توجه أو رأي سياسي، تنتمي إلى مستقبل إيران وإلى الشباب الإيراني".

وسبق لإيران أن نظمت مظاهرات على شكل سلاسل بشرية، تعرف أيضا باسم "الدروع البشرية"، حول منشآتها النووية في أوقات التوتر المتصاعد مع الغرب.