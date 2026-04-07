وذكرت مذكرة دبلوماسية، يعتقد أنها تستند إلى معلومات من أجهزة استخبارات أميركية وإسرائيلية، أن مجبتي خامنئي (56 عاما) يعاني من حالة طبية "حرجة".

وأشارت الوثيقة إلى أن المرشد الجديد "غير قادر على المشاركة في أي عملية لصنع القرار في النظام".

غموض حول الحالة الصحية

وتأتي هذه الأنباء بعد تأكيدات إيرانية سابقة بإصابة مجتبى خامنئي في الغارة الجوية التي أودت بحياة والده، علي خامنئي، وأفراد من عائلته في فبراير الماضي.

ورغم إعلان اختياره خليفة لوالده في أوائل مارس، لم يظهر مجتبى علنا منذ اندلاع الحرب، مما أثار تكهنات واسعة حول قدرته على ممارسة مهامه.

وزادت الشكوك يوم الاثنين بعدما بث التلفزيون الرسمي الإيراني مقطع فيديو أنتج بواسطة الذكاء الاصطناعي يظهر المرشد الجديد في غرفة عمليات ويحلل خريطة لمفاعل "ديمونة" النووي الإسرائيلي، وهو ما اعتبره محللون محاولة من النظام للتغطية على غيابه الفعلي.

ترتيبات الدفن

في سياق متصل، كشفت المذكرة الاستخباراتية عن رصد تحركات لتجهيز ضريح ضخم في مدينة قم، وليس في مشهد (مسقط رأس خامنئي الأب) كما كان معلنا سابقا.

وأوضحت التقارير أن أعمال التجهيز تتضمن تحضير أكثر من قبر، وهو ما يشير، وفقا للتقرير، إلى أنه سيتم دفن أفراد آخرين من العائلة، وربما حتى مجتبى نفسه، إلى جانب والده.