فقد حذر الجيش الإسرائيلي، في منشور على حسابه بمنصة "إكس"، اليوم الثلاثاء، الإيرانيين من التواجد في القطارات أو بالقرب منها، أو استخدامها حتى مساء الثلاثاء.

وذكر الجيش في حسابه على منصة إكس الذي يستخدم اللغة الفارسية "من أجل سلامتكم، نرجو منكم الامتناع عن استخدام القطارات والتنقل بها عبر إيران من الآن وحتى الساعة 21:00 بتوقيت إيران".

وأضاف "وجودكم في القطارات وبالقرب من خطوط السكك الحديدية يعرض حياتكم للخطر".

يأتي هذا فيما أفادت وسائل إعلام إيرانية صباح اليوم الثلاثاء بوقوع انفجارات في مدن شيراز وكرج وشهريار ويزد، فيما وقعت انفجارات في وقت سابق في مدن عدة في بمحافظة طهران، منها شهريان وإسلام شهر ووافان وبارديس وحسن آباد ورودهين، التي انقطعت عنها الكهرباء.

كما رصدت انفجارات في رصيف تابع للحرس الثوري بميناء جاسك على خليج عمان بمحافظة هرمزغان جنوب شرقي إيران، وفي منطقة جوهاردشت بمدينة كرج، ومدينتي قزوين وجهرم بمحافظة فارس.

وأكدت وسائل إعلام إيرانية أيضا سماع انفجارات متتالية في دماوند بمحافظة مازندران.

وأفادت وسائل الإعلام الإيرانية بأن الغارات على طهران أدت إلى تدمير كنيس يهودي بالكامل.

ولاحقا أعلن الجيش الإسرائيلي أنه أنهى موجة غارات جوية على إيران، بهدف "إلحاق أضرار بالبنية التحتية للنظام الإيراني، في طهران ومناطق أخرى".