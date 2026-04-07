إذ بحسب صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية، يبدي المفاوضون تشاؤما حيال استجابة إيران لمطلب ترامب بإعادة فتح مضيق هرمز، قبل الموعد النهائي الذي حدده، وهو الثامنة من مساء الثلاثاء بتوقيت شرق الولايات المتحدة، أي بعد أقل من يوم.

وفي هذا الخصوص، نشرت الصفحة الرسمية للقيادة المركزية الأميركية "سنتكوم"، على حسابيها باللغتين العربية والإنجليزية، في منصة "إكس" صورة للقاذفة سبيريت "بي-2" الشبحية، وأرفقتها بتعليق "تمهيدا لمهمة في إطار عملية الغضب الملحمي" ضد إيران.

وكتبت سنتكوم في المنشور على إكس تقول "رؤساء طاقم من القوات الجوية الأميركية اثناء إجرائهم الفحوصات الفنية النهائية لقاذفة B-2 سبيريت الشبحية، تمهيدًا لمهمة في إطار عملية الغضب الملحمي".

يشار إلى أن ترامب قال، في تصريحاته الأخيرة، إنه يمكن القضاء على إيران في ليلة واحدة قد تكون الليلة المقبلة، مشددا على أنه سيدمر كل الجسور ومحطات توليد الطاقة في إيران، بحلول منتصف الليل، إذا لم يتم التوصل لاتفاق مقبول بالنسبة له قبل انتهاء المدة المحددة.