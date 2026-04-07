وأضاف ترامب، الذي قال أيضا قد يؤجل العملية ضد إيران إذا رأى أفقا لإمكانية وجود اتفاق "نحن انتصرنا في الحرب.. وإيران هزمت عسكريا وكل ما بقي لديهم هو بعض التهديد النفسي بأنهم سيزرعون بعض الألغام في البحر".

وأردف قائلا "لدينا مقاربة، ونحن من سيفرض رسوم عبور من مضيق هرمز".

وقال أيضا إنه يمكن القضاء على إيران في ليلة واحدة قد تكون الليلة المقبلة، مشددا على أنه سيدمر كل الجسور ومحطات توليد الطاقة في إيران، بحلول منتصف الليل، إذا لم يتم التوصل لاتفاق مقبول بالنسبة له قبل انتهاء المدة المحددة.

وأضاف "نحن نبلي بلاء جيدا للغاية، وعلى نحو لم يكن ليصدقه أحد من قبل.. يمكن القضاء على إيران في ليلة واحدة.. وربما تكون الليلة المقبلة".

في غضون ذلك، نقل موقع أكسيوس عن مصادر أميركية أن الرئيس دونالد ترامب قد يؤجل العملية ضد إيران إذا رأى أفقا لإمكانية وجود اتفاق.

وقالت المصادر إن ترامب سيقبل أي اتفاق قد يتم التوصل إليه، لكن من غير الواضح ما إذا كان الإيرانيون مستعدين لذلك.

كما أكد مسؤول أميركي أن هناك شكوكا أميركية بشأن إمكانية تمديد المهلة هذه المرة.

ووصف مصدر أميركي الرد الإيراني بالمتشدد مشيرا إلى أن البيت الأبيض يعتبر هذا الرد مناورة تفاوضية وليس رفضا.