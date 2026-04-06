وقال ترامب إن "كل جسر في إيران سيتم تدميره"، وإن محطات توليد الطاقة "ستتوقف عن العمل"، مؤكدا ضرورة التوصل إلى اتفاق "مقبول" قبل انتهاء المهلة المحددة.

وفي الوقت نفسه، أعرب عن أمله في عدم الاضطرار إلى تنفيذ هذه التهديدات، قائلا إنه يفضل الوصول إلى حل دون تصعيد عسكري إضافي.

وأضاف أن الإيرانيين "مستعدون للمعاناة من أجل الحرية"، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة تلقت رسائل من داخل إيران تدعو إلى مواصلة الضربات.

كما اعتبر أن على الشعب الإيراني أن يتحرك ضد حكومته في حال التوصل إلى وقف لإطلاق النار، في ظل استمرار التوترات وتصاعد الضغوط العسكرية.

تأتي هذه التصريحات بعد رفض طهران مقترحا لوقف مؤقت لإطلاق النار، وتمسكها بالتوصل إلى نهاية دائمة للحرب مع ضمانات بعدم استهدافها مستقبلا.

في المقابل، قال مسؤول إقليمي مشارك في جهود الوساطة إن المحادثات لم تنهر، مؤكدا استمرار التواصل بين الأطراف رغم التصعيد.