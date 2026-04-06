وقال ترامب إن أكثر من 170 طائرة عسكرية أميركية شاركت في العملية، موضحا أن 21 طائرة استخدمت في انتشال أول فرد من الطاقم، فيما شاركت 155 طائرة في مهمة الإنقاذ الثانية.

وأضاف أن العملية شهدت تحديات ميدانية كبيرة، من بينها تعطل طائرتي نقل في الرمال، ما اضطر فرق الإنقاذ إلى تفجيرهما.

وأكد أن القوات الأميركية واجهت إطلاق نار من مسافة قريبة جداً، وتحركت عبر تضاريس جبلية وعرة تحت تهديد مستمر من القوات الإيرانية، مشيراً إلى أن العملية استغرقت نحو 45 ساعة.

من جانبه، قال وزير الحرب الأميركي إن القوات "حلقت لمدة 7 ساعات داخل الأجواء الإيرانية" لإنقاذ الطيار الثاني، واصفاً المهمة بأنها "دقيقة للغاية".

وفي السياق، أكد مدير وكالة الاستخبارات المركزية تنفيذ عملية خداع ضد إيران لتضليلها بشأن موقع الطيار، ما ساهم في نجاح العملية.

وفي تطور متصل، قال ترامب إنه سيطالب بالكشف عن مصدر تسريب معلومات عملية الإنقاذ، ملوحا باتخاذ إجراءات قانونية بحق من يقف وراء ذلك.