تفصيلا، ذكرت وسائل إعلام إيرانية أن هجمات استهدفت منشآت في حقل بارس الجنوبي الإيراني للغاز الطبيعي اليوم الإثنين.

وأفادت كل من وكالة فارس الإيرانية شبه الرسمية وكالة "ميزان" التابعة للسلطة القضائية في إيران بوقوع الهجوم، وحملتا الولايات المتحدة وإسرائيل مسؤولية الهجوم، الذي استهدف حقل الغاز في منطقة عسلوية بمحافظة بوشهر الواقعة جنوبي إيران.

وكالة: هجوم على شركتي مرافق في عسلوية بإيران يؤدي إلى قطع التيار الكهربائي عن وحدات للبتروكيماويات.

في تل أبيب، أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس أن الجيش الإسرائيلي نفذ "للتو ضربة قوية استهدفت أكبر منشأة بتروكيماوية في إيران"، الواقعة في أصفهان.

وقال كاتس: "نفذ الجيش الإسرائيلي للتو ضربة قوية استهدفت أكبر منشأة بتروكيماوية في إيران، الواقعة في عسلويه، وهي هدف مركزي مسؤول عن نحو 50% من إنتاج البلاد من البتروكيماويات، وذلك بعد ضربة الأسبوع الماضي على المنشأة الرئيسية الثانية".

وأضاف أن المنشأتين "اللّتين تمثلان معًا نحو 85% من صادرات إيران من البتروكيماويات، قد خرجتا عن الخدمة ولم تعودا تعملان.. هذا يشكل ضربة اقتصادية قاسية تقدر بعشرات مليارات الدولارات للنظام الإيراني".

وأشار إلى أن قطاع البتروكيماويات يُعد "محركًا مركزيًا في تمويل أنشطة" الحرس الثوري الإيراني وبناء القوة العسكرية لإيران.