وأشار إلى أن مجيد خادمي، رئيس جهاز الاستخبارات التابع للحرس الثوري، "هو أحد المسؤولين المباشرين عن جرائم الحرب هذه، ومن كبار القادة الثلاثة في التنظيم".

وقال كاتس إن "الحرس الثوري يطلق النار على المدنيين، ونحن نقوم بتصفية قادة الإرهابيين".

وأضاف كاتس أن "قادة إيران يعيشون في حالة شعور دائم بأنهم مستهدفون، وسنواصل ملاحقتهم واحدا تلو الآخر".

وتابع يقول: "يستمر نظام الإرهاب في إيران في إطلاق الصواريخ باتجاه الجبهة الداخلية الإسرائيلية، وقتل وإصابة المواطنين الإسرائيليين".

وقال "لقد حذرت من أنه في حال استمرار إطلاق النار باتجاه المواطنين في إسرائيل، فسنقوم بضرب وتدمير البنى التحتية الوطنية الإيرانية. لقد وجهنا ضربات قاسية للبنى التحتية للصلب والصناعات البتروكيماوية، واليوم -وفي كل يوم- سيأتي المزيد".

وأضاف "سنستمر في سحق البنى التحتية الوطنية الإيرانية، وسنعمل على استنزاف نظام الإرهاب وتقويضه، وشل قدراته على ترويج الإرهاب وإطلاق النار باتجاهنا."