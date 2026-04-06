وأضاف المصدر أن باكستان أعدت إطارا لإنهاء الأعمال القتالية، وجرى تسليمه لإيران والولايات المتحدة خلال الليل، موضحا أنه يقوم على نهج من مرحلتين، ويبدأ بوقف فوري لإطلاق النار تعقبه اتفاقية شاملة.

وقال المصدر "يجب الاتفاق على جميع العناصر اليوم"، مضيفا أن التفاهم الأولي سيُصاغ في شكل مذكرة تفاهم تُستكمل نهائيا عبر باكستان، وهي قناة الاتصال الوحيدة في المحادثات.

ووفقا للمصدر المطلع، فقد أجرى رئيس أركان الجيش الباكستاني اتصالات هاتفية منفصلة مع نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس ومبعوث الرئيس الأميركي ستيف ويتكوف ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي.

وأشار المصدر المطلع على المقترحات إلى أن مقترح الاتفاق النهائي يتضمن تخلي إيران عن الأسلحة النووية ورفع العقوبات عنها والإفراج عن أصولها المجمدة.

وأضاف أن الخطة، في ‌حال الموافقة ‌عليها، ستقود ‌إلى وقف فوري ‌لإطلاق ‌النار ⁠وإعادة ⁠فتح ‌مضيق ⁠هرمز على أن ⁠يتم التوصل ⁠إلى اتفاق نهائي خلال 15 ‌إلى 20 يوما.

إيران تلقت المقترح الباكستاني

في طهران، قال مسؤول إيراني لـ"رويترز"، إن بلاده تلقت مقترحا باكستانيا "وتجري دراسته"، مضيفا "لن نفتح مضيق هرمز مقابل وقف إطلاق نار مؤقت".

وأوضح المسؤول الإيراني لرويترز أن طهران ترى أن الولايات المتحدة غير مستعدة للتوصل إلى وقف إطلاق نار دائم.