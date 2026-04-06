ووفقا لهيئة الأركان الكورية الجنوبية المشتركة، دخلت مروحية "سوريون" التابعة للقوات البرية عن طريق الخطأ المنطقة العازلة في 23 مارس، بعد أن تم نشرها للمساعدة في إخماد حريق غابات في بلدة "يونتشيون" الحدودية، على بعد حوالي 60 كيلومترا شمالي العاصمة الكورية الجنوبية سول.

وبحسب ما ورد، لم تكن المروحية في ذلك الوقت حاصلة على موافقة من قيادة الأمم المتحدة، التي تشرف على العمليات داخل المنطقة شديدة التحصين، لدخول الجانب الكوري الجنوبي من المنطقة المنزوعة السلاح، بحسب ما أفادت وكالة يونهاب الإخبارية.

ويقال إن المروحية حلقت بالقرب من خط ترسيم الحدود العسكرية، الذي يقسم المنطقة المحايدة التي يبلغ عرضها 4 كيلومترات، مما دفع الجيش الكوري الجنوبي وقيادة الأمم المتحدة إلى إجراء تحقيق حول ما إذا كانت قد تجاوزت خط الحدود.

ومع ذلك، لم يبد الجيش الكوري الشمالي أي رد فعل غير عادي في ذلك الوقت.

وبحسب ما ورد، لم تكن المروحية المحلية الصنع تحمل أسلحة أثناء الرحلة.

وقال مسؤول في هيئة الأركان المشتركة إن التحقيق جارٍ في الحادث، لكنه رفض الكشف عن تفاصيل، متذرعا بأمن العمليات.

يُذكر المنطقة المنزوعة السلاح هي إرث من الحرب الكورية التي دارت بين عامي 1950 و1953، والتي انتهت بهدنة وليس بمعاهدة سلام.

واليوم الإثنين، عبر رئيس كوريا الجنوبية ⁠لي جاي ميونغ لكوريا الشمالية عن "أسفه"، بعد واقعة توغل طائرة ‌مسيّرة، مشددا على التزام ‌سول بمنع ‌حدوث ⁠وقائع مماثلة في المستقبل.

وقال الرئيس في اجتماع ⁠لمجلس ‌الوزراء، الإثنين، إن "فردا كوريا ‌جنوبيا أطلق المسيّرة من دون موافقة الحكومة".

وأضاف: "رغم ⁠أن ذلك لم يكن في ⁠نية حكومتنا، فإننا ⁠نعبر عن أسفنا لكوريا الشمالية إزاء التوتر العسكري غير الضروري الذي تسببت فيه أفعال غير مسؤولة ‌ومتهورة من بعض الأفراد".