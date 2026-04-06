ولقي متطوع في الدفاع المدني حتفه مساء الأحد بسبب طائرة مسيرة بمنطقة بيلغورود الحدودية الروسية، وهي هدف متكرر للجيش الأوكراني، كما ضربت طائرات مسيرة مبنى سكنيا في ميناء نوفوروسيسك الروسي على البحر الأسود.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان إن وحدات الدفاع الجوي اعترضت 148 طائرة مسيرة معظمها في مناطق وسط وجنوب البلاد بين 8:00 مساء و11:00 مساء يوم الأحد.

وقال أندريه كرافشينكو رئيس بلدية نوفوروسيسك إن حطام طائرة مسيرة أصاب مبنى سكنيا شاهقا. ولم ترد أنباء عن إصابات.

وفي شبه جزيرة القرم، قال حاكم سيفاستوبول إن المدينة تعرضت لأربع هجمات بطائرات مسيرة خلال اليوم. وأسقطت 7 طائرات مسيرة في الموجة الأخيرة.

وفي منطقة دونيتسك، قال رئيس الحكومة التي عينتها روسيا أندريه تشيرتكوف إن فرق الإصلاح أعادت الكهرباء إلى مدينتين رئيسيتين هما دونيتسك وماكييفكا بعد هجمات أوكرانية على البنية التحتية للطاقة.

3 قتلى على الأقل في قصف على أوديسا

من ناحية ثانية، قتل 3 أشخاص على الأقل في هجوم روسي على مدينة أوديسا في جنوب أوكرانيا، وفق ما أعلن الإثنين رئيس الإدارة العسكرية للمدينة سيرغي ليساك.

وقال ليساك على تطبيق تلغرام "نتيجة للهجوم الذي شنّه العدو الليلة الماضية، نأسف لوقوع 3 قتلى، بينهم طفل".

وأضاف أن الضربة التي أصابت مباني سكنية، أسفرت أيضا عن إصابة 10 أشخاص، بينهم اثنان في حالة خطرة.