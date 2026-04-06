فقد كتب ترامب على منصته يقول "الثلاثاء، الساعة 8:00 مساء، بتوقيت الساحل الشرقي".

ورغم أنه لم يذكر أي شيء آخر، إلا أنه يبدو أن ترامب يشير إلى موعد الضربة التي أعلن أنه سيوجهها إلى إيران، والتي قال فيها إنه سيفتح أبواب الجحيم، وسيفجر ويدمر كل شيء في إيران.

وكان ترامب هدد "بجحيم" على طهران إذا لم تبرم اتفاقا وتعيد فتح مضيق هرمز بحلول الموعد النهائي الذي حدده يوم الثلاثاء.

وفي منشور يعج بالألفاظ النابية على منصته تروث سوشال، هدد ترامب يوم الأحد بشن مزيد من الضربات على البنية التحتية الإيرانية للطاقة والنقل، وهو ما يقول منتقدوه إنه سيشكل جريمة حرب.

وقال "يوم الثلاثاء سيكون يوم محطات الكهرباء ويوم الجسور، وكل ذلك في يوم واحد في إيران".

وأضاف "لن تروا له مثيلا!!! افتحوا المضيق اللعين أيها الأوغاد المجانين، وإلا ستعيشون في الجحيم، سترون! الحمد لله. الرئيس دونالد ج. ترامب".

ومع ذلك أعرب ترامب عن اعتقاده أيضا، في حديث مع مراسل قناة "فوكس نيوز"، بأن هناك "فرصة جيدة" للتوصل إلى اتفاق مع إيران اليوم الإثنين.

وأمس الأحد، ذكر موقع أكسيوس أن الولايات المتحدة وإيران ووسطاء من المنطقة يناقشون شروط وقف إطلاق نار محتمل 45 يوما قد يؤدي إلى إنهاء دائم للحرب، وذلك نقلا عن 4 مصادر مطلعة على المحادثات من الولايات المتحدة وإسرائيل والشرق الأوسط.