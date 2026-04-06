تفصيلا، تحدثت وسائل إعلام إيرانية، صباح اليوم الإثنين، عن دوي عشرات الانفجارات في كرج، وعن انفجارات في أمير أباد بالعاصمة طهران.

وقالت وسائل الإعلام الإيرانية إنه سمع دوي انفجارات في مناطق متفرقة من طهران، فيما شرعت الدفاعات الجوية الإيرانية في اعتراض عدة أهداف جوية.

وأشارت وسائل إعلام إيرانية رسمية، نقلا عن أجهزة الطوارئ إلى مقتل 6 أطفال في هجوم أميركي إسرائيلي على طهران في وقت مبكر من اليوم الإثنين.

وفي وقت سابق، أفادت وسائل إعلام إيرانية بوقوع هجمات على مناطق سكنية في طهران فجر الإثنين.

كذلك أفادت وسائل إعلام إيرانية أن جامعة شريف في طهران تعرضت للقصف مع محيطها، في الساعات الأولى من صباح الإثنين.

كما أكدت مصادر إعلامية أن طهران ومدن مهر أباد وبندر عباس وقم وشيراز، شهدت هجمات في وقت مبكر من الإثنين.

وهزت انفجارات منطقة شهرك شمال غربي طهران، ومحيط مطار مهر آباد، بينما سمع دوي 5 انفجارات في بندر عباس، فضلا عن قم وشيراز.

من جهته، أعلن الجيش الإسرائيلي، الاثنين، أنه أنهى موجة ضربات جوية على "أهداف تابعة للنظام" في طهران.

وقال الجيش في بيان على تطبيق تلغرام "قبل فترة وجيزة، أنهى الجيش الإسرائيلي سلسلة غارات على أهداف تابعة للنظام الإيراني في طهران".