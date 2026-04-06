وقال الرئيس في اجتماع ⁠لمجلس ‌الوزراء، الإثنين، إن "فردا كوريا ‌جنوبيا أطلق المسيّرة من دون موافقة الحكومة".

وأضاف: "رغم ⁠أن ذلك لم يكن في ⁠نية حكومتنا، فإننا ⁠نعبر عن أسفنا لكوريا الشمالية إزاء ​التوتر العسكري غير الضروري الذي تسببت فيه أفعال غير مسؤولة ‌ومتهورة من بعض الأفراد".

والأسبوع الماضي، وجهت النيابة العامة في كوريا الجنوبية لـ3 أشخاص تهمة إطلاق طائرات مسيّرة فوق أراضي كوريا الشمالية، في الفترة بين سبتمبر من العام الماضي ويناير 2026.

وكان من بين المتهمين طالب دراسات عليا في الثلاثينيات من عمره، وموظف في وكالة الاستخبارات الوطنية، وضابط عسكري.

وفي فبراير الماضي، حذرت كوريا الشمالية من "رد عنيف" في حال رصدها المزيد من الطائرات المسيّرة تعبر أجواءها من الجنوب.

وأسقطت بيونغيانغ في أوائل يناير طائرة مسيّرة، قالت إنها تحمل "معدات مراقبة".

ومنذ توليه منصبه، سعى لي جاي ميونغ إلى إصلاح العلاقات مع كوريا الشمالية، منتقدا إرسال سلفه طائرات مسيّرة فوق بيونغيانغ لأهداف دعائية.