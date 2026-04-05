وقال الجيش إن محمد رضا أشرفي كاهي، المسؤول عن الشؤون التجارية داخل "مقر النفط"، قُتل الجمعة خلال غارات جوية استهدفت منطقة طهران، بحسب بيان للجيش الإسرائيلي.

وأضاف البيان أن "مقر النفط" يدعم أنشطة الحرس الثوري الإيراني وتعزيز قدراته العسكرية، وكذلك أنشطة حلفائه الإقليميين، ومن بينهم حزب الله والحوثيون، من خلال الأرباح الناتجة عن مبيعات النفط.

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن قبل أيام أنه قتل قائد "مقر النفط" التابع للقوات المسلحة الإيرانية، الذي يؤدي دورا مشابها لدور مقر الحرس الثوري بالنسبة للجيش النظامي الإيراني.

ووصف الجيش الإسرائيلي مقتل كاهي بأنه "ضربة إضافية كبيرة للأسس الاقتصادية لجهاز الأمن الإيراني".

وفي الداخل الإسرائيلي، أفاد الجيش وخدمة الإسعاف الإسرائيلية الأحد بأن صاروخا إيرانيا أصاب مبنى سكنيا في مدينة حيفا شمال إسرائيل، ما أسفر عن وقوع 4 إصابات.

وأكد الجيش الإسرائيلي لوكالة فرانس برس أن المبنى تعرض لـ"ضربة مباشرة بصاروخ"، موضحا أن الصاروخ الذي أصابه "إيراني".

وفي بيان منفصل، قالت خدمة الإسعاف الإسرائيلية نجمة داوود الحمراء إن 4 أشخاص أصيبوا جراء تعرض مبنى من 7 طوابق لضربة مباشرة.

وأضافت الهيئة أن طواقمها قدمت العلاج لرجل (82 عاما) وصفت حالته بأنها خطيرة إثر إصابته بشظايا، وتم نقله إلى المستشفى.

كما أصيب 3 أشخاص بجروح طفيفة هم امرأتان (77 عاما و38 عاما) وطفل يبلغ 10 أعوام أصيب في الرأس، وفق خدمة الإسعاف.