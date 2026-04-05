وذكر ترامب للصحيفة "إذا لم ‌يفعلوا شيئا ‌بحلول ⁠مساء الثلاثاء، فلن تكون لديهم أي محطات طاقة ⁠ولن ‌تكون لديهم أي ⁠جسور قائمة".

وحذر ترامب في ⁠وقت سابق من ​اليوم في ⁠منشور ​على وسائل التواصل الاجتماعي من أن إيران ​ستواجه هجمات على البنى التحتية إذا لم تفتح المضيق بحلول ​يوم ‌الثلاثاء.

تمديد المهلة

كما بدا الرئيس الأميركي وكأنه يمدّد المهلة الممنوحة لإيران للتوصل إلى اتفاق يعيد فتح مضيق هرمز أو مواجهة قصف مدمّر، إذ نشر رسالة مقتضبة جاء فيها: "الثلاثاء، الساعة 8:00 مساء بتوقيت الساحل الشرقي!".

وتمثّل المهلة الجديدة، عند منتصف ليل الثلاثاء-الأربعاء بتوقيت غرينتش، تأجيلا ليوم واحد لإنذاره الموجّه إلى طهران، بعدما توعّد بتدمير محطات الكهرباء والجسور في البلاد في حال عدم التوصل إلى اتفاق.

اتفاق مع إيران

وأبدى ترامب اعتقاده أن هناك "فرصة جيدة" للتوصل الى اتفاق مع إيران الإثنين، بعيد تجديد تهديده بقصف بناها التحتية إذا لم تعد فتح مضيق هرمز.

وقال ترامب لمراسل قناة فوكس نيوز "أعتقد أن هناك فرصة جيدة غدا، فهم يتفاوضون الآن".

وأضاف "إذا لم يتوصلوا سريعا الى اتفاق، فإنني أفكر جديا في تدمير كل شيء والاستيلاء على النفط".

خلال المقابلة نفسها، قال ترامب إنه وفّر "حصانة" للمفاوضين الإيرانيين حتى لا يكونوا هدفا للضربات الأميركية الإسرائيلية.

امتلاك إيران سلاحا نوويا

وبحسب الرئيس الأميركي، فإن المفاوضات لم تعد تتناول امتلاك إيران سلاحا نوويا، إذ إن طهران تخلّت عن هذه الفكرة وفق ترامب.

وأكد ترامب، بحسب قناة فوكس نيوز، أن "النقطة المهمة هي أنهم لن يمتلكوا سلاحا نوويا. إنهم لا يتفاوضون حتى بشأن هذه المسألة؛ الأمر في غاية البساطة. لقد تمّ التنازل عنه. معظم القضايا تمّ التنازل عنها".

كما أورد ترامب أن الولايات المتحدة حاولت، في تاريخ لم يحدده، إرسال أسلحة إلى المتظاهرين في إيران ضد الحكومة، عبر جماعات كردية في المنطقة.

وقال: "أرسلنا أسلحة للمتظاهرين، بكميات كبيرة"، قبل أن يضيف "أعتقد أن الأكراد قد حملوا السلاح".

وفي أواخر مارس، أكد مسؤول رفيع المستوى من إقليم كردستان العراق في مقابلة مع وكالة فرانس برس أن واشنطن لا تُسلّح الجماعات الكردية الإيرانية المتمركزة في الإقليم العراقي.