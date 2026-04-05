وأضاف: "هناك فرصة جيدة، ولكن إذا لم يتوصلوا إلى اتفاق، فسأدمر كل شيء هناك".

وعندما سأله موقع أكسيوس عما إذا كان يخشى إلحاق الأذى بالمدنيين الإيرانيين الأبرياء، قال ترامب إنه يعتقد أن المدنيين المعارضين لحكومتهم سيدعمون مثل هذه الضربات لإضعاف النظام.

وأضاف: "إنهم يعيشون في خوف. إنهم يخشون أن ننسحب في خضم الحرب، لكننا لن ننسحب".

وفي مكالمة هاتفية استمرت 8 دقائق، أخبر ترامب موقع أكسيوس أن مبعوثيه ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر يجريان مفاوضات مكثفة مع الإيرانيين.

وأفاد مصدران مطلعان على المفاوضات بأن المحادثات تجري عبر وسطاء باكستانيين ومصريين وأتراك، بالإضافة إلى رسائل نصية متبادلة بين مستشاري ترامب ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي.

وقال ترامب: "المفاوضات تسير على ما يرام، لكنك لا تصل إلى اتفاق نهائي مع الإيرانيين".

وأكد أن الولايات المتحدة وإيران كانتا على وشك التوصل إلى اتفاق قبل أيام لإجراء مفاوضات مباشرة.

وقال ترامب: "قالوا إنهم سيجتمعون بنا بعد 5 أيام، فقلت: "لماذا 5 أيام؟" شعرت أنهم غير جادين. لذلك هاجمت الجسر"، في إشارة إلى الضربة التي استهدفت جسرًا يربط طهران بشمال إيران يوم الأربعاء.