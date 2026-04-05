وأضاف في منشور على منصته "تروث سوشال": القوات الأميركية تمكنت من إنقاذه رغم اقتراب القوات الإيرانية من موقعه.

وأوضح أن عملية الإنقاذ تُعد من العمليات النادرة نظراً لما تنطوي عليه من مخاطر على الأفراد والمعدات، لافتاً إلى أن العملية جاءت بعد مهمة سابقة جرى خلالها إنقاذ الطيار في وضح النهار، واستمرت 7 ساعات داخل الأجواء الإيرانية.

ووصف ترامب العمليتين بأنهما "عرض مذهل من الشجاعة والمهارة"، معلناً أنه سيعقد مؤتمراً صحفياً مع قيادات عسكرية في المكتب البيضاوي، الاثنين، عند الساعة الواحدة ظهراً.

وختم بالقول: "بارك الله في محاربينا العسكريين العظماء".

وبحسب التقارير، كان الضابط قد قفز بالمظلة بعد تحطم الطائرة في جنوب غرب إيران، واختبأ داخل وادٍ جبلي وعر، حيث بقي هناك قرابة 48 ساعة دون أن تتمكن أي جهة من تحديد موقعه.

ووصف مسؤولون العملية بأنها "البحث عن إبرة في كومة قش"، نظرًا لصعوبة رصد الضابط في تلك التضاريس، قبل أن تنجح الوكالة في تحديد موقعه باستخدام تقنيات متقدمة واتصالات مشفرة.

وشهدت العملية اشتباكات ميدانية مع اقتراب القوات الخاصة من موقع الضابط، حيث نُفذت ضربات جوية لمنع وصول قوات إيرانية إلى المنطقة، في إطار تأمين عملية الإجلاء.

كما أفادت تقارير بأن إسرائيل قدمت معلومات استخباراتية للولايات المتحدة، وأوقفت بعض عملياتها العسكرية مؤقتًا لتسهيل تنفيذ المهمة.