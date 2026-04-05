وأضاف أن إسرائيل ‌علقت هجماتها في ⁠المنطقة التي ⁠جرت بها ⁠العملية لتسهيل التنفيذ.

مزاعم إيرانية

من جانبها، زعمت القوات المسلحة الإيرانية أنها "أفشلت" العملية الأميركية لإنقاذ أحد طيارَي طائرة حربية تحطمت الجمعة، من دون أن تلمّح إلى أنها ألقت القبض عليه.

وأعلن الرئيس دونالد ترامب في وقت سابق أنّ القوات الأميركية نفذت "واحدة من أجرأ عمليات البحث والإنقاذ في تاريخ الولايات المتحدة، لمساعدة أحد أفراد طاقمنا المذهلين، وهو عقيد يحظى باحترام كبير. ويسعدني أن أعلن لكم أنه الآن سليم وبخير".

وقال إبراهيم ذو الفقاري، المتحدث باسم "مقر خاتم الأنبياء"، وهو غرفة العمليات المركزية للقوات المسلحة الإيرانية، إن "ما يسمى عملية الإنقاذ العسكرية الأميركية، المخطط لها كعملية خداع وهروب في مطار مهجور في جنوب أصفهان بذريعة استعادة طيار طائرة تمّ إسقاطها، كانت فشلا ذريعا".

تركيا تعلق

من جانبه، نفى مركز مكافحة التضليل الإعلامي التابع لدائرة الاتصال في الرئاسة التركية، صحة مزاعم تحدثت عن إسقاط مقاتلة أميركية "إف 15" بواسطة منظومة دفاع جوي تركية الصنع، بحسب ما أوردته وكالة أنباء "الأناضول" التركية، الأحد.

وجاء النفي في بيان صادر عن مركز مكافحة التضليل الإعلامي، تطرق فيه إلى المزاعم التي تناقلتها بعض حسابات التواصل الاجتماعي، ومفادها أن "تركيا زودت إيران بأنظمة دفاع جوي متطورة وصواريخ مضادة للطائرات المسيّرة"، وأن "مقاتلة أميركية من طراز إف 15 التي أُسقطت في إيران الجمعة الماضي، تم استهدافها بواسطة نظام دفاع جوي محمول على الكتف من صنع تركي".

وأكد مركز مكافحة التضليل الإعلامي، أن المزاعم الواردة في بعض حسابات التواصل الاجتماعي، "لا أساس لها من الصحة ولا تعكس الحقيقة"، لافتا إلى أن هذه المزاعم "ما هي إلا حرب نفسية متعمدة وحملات تشويه تهدف إلى تقويض دور تركيا البنّاء في حل الأزمات الإقليمية وجهودها الرامية إلى تحقيق السلام".