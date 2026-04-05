وبحسب ما نقل موقع "نيويورك بوست" الأميركي، تم اعتقال حميدة سليماني أفشار (47 عاما) وابنتها سارينا سادات حسيني (25 عاما) من قبل إدارة الهجرة والجمارك (ICE) الجمعة، كما أُلغيت بطاقتا إقامتهما الدائمة على خلفية صلات بالنظام الإيراني.

ووفقاً لوزارة الخارجية الأميركية، فقد احتفت أفشار بهجمات استهدفت جنودا ومنشآت عسكرية أميركية، وأشادت بالمرشد الإيراني، ووصفت الولايات المتحدة بـ"الشيطان الأكبر"، كما أعربت عن دعمها للحرس الثوري الإيراني المصنّف منظمة إرهابية.

وقال هالاسيوس برادفورد (50 عاما)، وهو مدرس بيانو يستأجر العقار، إن عملية الاعتقال جرت في مشاهد وصفها بـ"الدرامية" نحو الساعة الخامسة مساء الجمعة، مشيرا إلى انتشار عناصر ICE في الشوارع المحيطة قبيل المداهمة.

وأضاف أنه لدى عودته إلى المنزل، وجد الشارع مغلقا بمركبات تابعة لإدارة الهجرة وثلاث دوريات لشرطة لوس أنجلوس، لكنه لم يشاهد لحظة اعتقال السيدتين.

وأظهرت زيارة للموقع أن أفشار كانت تقيم في وحدة سكنية خلف المنزل الرئيسي الذي يستأجره برادفورد، وكانت قد اشترت العقار في عام 2021 مقابل نصف مليون دولار.

كما كشفت الصور من الموقع عن نمط حياة اتسم بالمظاهر الفاخرة، حيث عُثر داخل المنزل على معدات تصوير وملابس من علامات تجارية، فيما وُجدت داخل سيارة "تسلا" سوداء تعود لهما مقتنيات فاخرة، بينها حقيبة "ميس ديور" ووسائد "هيرميه" ومستحضرات تجميل.

وأشار برادفورد إلى أن حسيني كانت تدير شؤون الإيجار عن بُعد، وأنها كانت موجودة مع والدتها في المنزل يوم المداهمة لإجراء تفتيش تابع لبلدية لوس أنجلوس.

وأضاف أن صديق حسيني كان حاضراً أيضاً، وقال إن عناصر ICE أوقفوه خارج المنزل وسألوه عن مكان وجود أفشار.

ووصف برادفورد سلوك أفشار بأنه "غريب"، لافتاً إلى أنها ذكرت أنها تخضع للعلاج الكيميائي بسبب إصابتها بالسرطان.

وبحسب المعلومات، دخلت أفشار الولايات المتحدة بتأشيرة سياحية عام 2015، وحصلت على اللجوء في 2019، قبل أن تنال الإقامة الدائمة في 2021.