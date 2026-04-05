وقال ترامب على منصة تروث سوشال: "في الساعات الماضية، نفذ الجيش الأميركي واحدة من أجرأ عمليات البحث والإنقاذ في تاريخ الولايات المتحدة، لمساعدة أحد أفراد طاقمنا المذهلين، وهو عقيد يحظى باحترام كبير. ويسعدني أن أعلن لكم أنه الآن سليم وبخير".

وأضاف أن الطيار مُصاب وأن عملية الإنقاذ شاركت فيها "عشرات الطائرات".

وأضاف الرئيس الأميركي: "هذه هي المرة الأولى في الذاكرة العسكرية التي يتم فيها إنقاذ طيارين أميركيين بشكل منفصل من عمق أراضي العدو".

ووصف الرئيس الأميركي المهمة المعقدة: "الضابط الذي تم إنقاذه كان خلف خطوط العدو في جبال إيران الوعرة وكانت قوات معادية تطارده وتقترب منه ساعة بعد ساعة".

وختم ترامب: "نجاح عمليتي الإنقاذ في إيران يثبت مرة أخرى أننا حققنا تفوقا جويا كاملا وسيطرة مطلقة في الأجواء الإيرانية".

وكانت القوات الأميركية والإيرانية تتسابق منذ الجمعة على العثور على طاقم أول طائرة حربية أميركية تتحطم في إيران منذ بداية الحرب.