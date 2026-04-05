وقال ترامب في منشور على حسابه في تروث سوشال: "القضاء على العديد من القادة العسكريين الإيرانيين الذين قادوا بلادهم بشكل سيئ وغير حكيم".

ولم يوضح ترامب في منشوره الموقع الدقيق لتنفيذ الضربة التي وصفها بـ"الكبرى" في طهران، أو الأشخاص الذين قتلوا فيها، أو الأهداف التي دمرتها.

وكان ترامب قد ذكّر، السبت، بمهلته للحكومة الإيرانية، بفتح مضيق هرمز أو تحمل العواقب، والتي تنتهي يوم الإثنين المقبل.

وكتب ترامب على حسابه في تروث سوشال: " أتذكرون عندما منحت إيران عشرة أيام لعقد اتفاق أو فتح مضيق هرمز؟ الوقت ينفد.. 48 ساعة فقط قبل أن تحلّ عليهم لعنة الجحيم".

وأكد ترامب لقناة فوكس نيوز، الأسبوع الماضي، أن إيران طلبت منه في البداية تعليق الضربات الأميركية على مواقع الطاقة الإيرانية لمدة 7 أيام، لكنه قرر منحها 10 أيام، ليصبح الموعد النهائي هو 6 أبريل بالتوقيت المحلي.

وفي سياق متصل بالحرب على على إيران، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، السبت، إن إسرائيل استهدفت مصانع بتروكيماويات إيرانية بعد قصف منشآت للصلب تستخدم لإنتاج مواد أساسية للأسلحة.

من جانبه، قال الجيش الإسرائيلي في بيان: "شنت القوات الجوية، بتوجيه من مديرية الاستخبارات وبالتعاون مع مديرية الاستخبارات العسكرية، هجوما على البنية التحتية في مجمع البتروكيماويات المسؤول عن إنتاج وتصدير المواد الكيميائية إلى القوات المسلحة التابعة للنظام في ماهيشوار، جنوب غرب إيران، في وقت سابق من اليوم".