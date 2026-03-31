وقالت الحكومة الأميركية إن ممرا بطول 14 كم يربط بين كوتس في مقاطعة ألبرتا الكندية، وسويت غراس في ولاية مونتانا الأميركية، سيتم إغلاقه أمام حركة الكنديين ابتداء من الأول من يوليو المقبل، وذلك لتعزيز الأمن.

وكان معبر "بوردر رود" يقطع أراضي مونتانا، وكان يدار ويصان من قبل مقاطعة وارنر في مقاطعة ألبرتا لعقود، وكان السكان المحليون من كلا الجانبين يستخدمونه للعبور مشيا بحرية.

ورفض العديد من المتضررين من كلا الجانبين القرار، وقال روس فورد، وهو مواطن كندي، إن قرار الإغلاق "مؤسف"، مضيفا: "لقد استمتعنا بالوصول الحر إلى هذا الطريق لمدة تقرب 80 عاما"، وفق ما نقلته صحيفة "ميرور" البريطانية، الثلاثاء.

وفي الجهة الأميركية، قال روجرت هورغوس إن قرار الإغلاق "سخيف"، مضيفا أن الكنديين اعتنوا بالطريق جيدا من خلال تسويته وصيانته.

من جانبه، أعلن وزير النقل في ألبرتا، ديفين دريشن، أن هناك خططا لبناء طريق مواز على الجانب الكندي من الحدود، ومن المقرر أن تبدأ أعمال الإنشاء في أبريل.

وقال للصحافة الكندية: "أبلغتنا وزارة الأمن الداخلي الأميركية أنهم سيفرضون القانون على هذه المنطقة وغيرها من الأراضي الأمريكية على الحدود".

وأضاف: "لقد مررنا بالإجراءات اللازمة لتسريع بناء هذا الطريق، بالتعاون مع مقاطعة وارنر لضمان بقاء الوصول المحلي متاحا لسكان ألبرتا على الجانب الكندي".

وتمتد الحدود بين الولايات المتحدة وكندا لأكثر من 8000 كلم، وتعد أطول حدود برية في العالم.

وكان الناس قد اعتادوا على التنقل بحرية بين كوتس وسويت غراس دون مشاكل، إلا أنه كان يشهد بعض الحوادث.