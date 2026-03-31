وقال ترامب في منشور على منصة تروث سوشيال: "جميع تلك الدول التي لا تستطيع الحصول على وقود الطائرات بسبب مضيق هرمز، مثل المملكة المتحدة، التي رفضت المشاركة في الإطاحة بإيران، اقتراح لكم: أولا، اشتروا من الولايات المتحدة، لدينا الكثير. ثانيا، امتلكوا بعض الشجاعة، اذهبوا إلى المضيق، واستولوا عليه".

وأوضح: "عليكم أن تتعلموا كيف تحاربون بأنفسكم، فالولايات المتحدة لن تكون هناك لمساعدتكم بعد الآن، تماما كما لم تكونوا هناك من أجلنا. إيران قد تم، أساسا، تحطيمها. الجزء الصعب قد انتهى. اذهبوا واحصلوا على نفطكم بأنفسكم!"..

وفي منشور منفصل قال ترامب: "دولة فرنسا لم تسمح للطائرات المتجهة إلى إسرائيل والمحملة بالمعدات العسكرية بالتحليق فوق الأراضي الفرنسية".

واعتبر أن فرنسا كانت غير متعاونة تماما فيما يتعلق بـ"جزار إيران، والذي تم تحييده بنجاح". قائلا إن الولايات المتحدة "سوف تتذكر ذلك".

وجاءت انتقادات ترامب بعد رفض عدة دول المشاركة في العمليات العسكرية الأميركية في واشنطن أو في إعادة فتح مضيق هرمز الذي أغلقته إيران.

وكانت إسبانيا قد أعلنت، الإثنين، إغلاق مجالها الجوي أمام المقاتلات الأميركية المتجهة إلى الشرق الأوسط، فيما تحدثت وسائل إعلام إيطالية أن روما رفضت السماح للقاذفات الأميركية باستخدام قاعدة جوية في صقلية.

أما فرنسا فرفضت استخدام الطائرات الأميركية المشاركة في الحرب لقواعدها في التزود بالوقود.

وفي وقت سابق نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن مسؤولين أميركيين أن ترامب أبلغ مساعديه باستعداده لإنهاء الحرب على إيران حتى ولو ظل مضيق هرمز مغلقا.

وأوضح المصدر أن ترامب ومساعديه خلصوا خلال الأيام الماضية إلى أن مهمة فتح الممر البحري قد تطيل أمد النزاع.