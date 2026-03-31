وأضاف في بيان: "أنجز سلاح الجو موجة جديدة من الغارات، في إطار تعميق استهداف الصناعات المرتبطة بإنتاج الوسائل القتالية التابعة للنظام الإيراني".

وأكمل من بين الأهداف التي جرى استهدافها:

مصنع يُستخدم لصبّ وتعبئة رؤوس حربية بمواد متفجرة لصواريخ باليستية كانت مخصصة للإطلاق نحو إسرائيل.

مجمّع للأبحاث والتطوير لمكوّنات وسائل قتالية متقدمة، إضافة إلى موقع لإنتاج مكوّنات صواريخ باليستية.

موقع لإنتاج وبحث وتطوير مكوّنات صواريخ مضادة للدروع، وصواريخ أرض-جو قصيرة المدى، ووسائل قتالية أخرى.

وتابع: "بالتوازي، واصل الجيش استهداف منظومات النيران في طهران، بما في ذلك مواقع إطلاق الصواريخ ومنصات إطلاق الصواريخ المضادة للطائرات".