قال الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء، إنه أكمل موجة غارات إضافية استهدفت مواقع لإنتاج وسائل قتالية في طهران.
وأضاف في بيان: "أنجز سلاح الجو موجة جديدة من الغارات، في إطار تعميق استهداف الصناعات المرتبطة بإنتاج الوسائل القتالية التابعة للنظام الإيراني".
وأكمل من بين الأهداف التي جرى استهدافها:
- مصنع يُستخدم لصبّ وتعبئة رؤوس حربية بمواد متفجرة لصواريخ باليستية كانت مخصصة للإطلاق نحو إسرائيل.
- مجمّع للأبحاث والتطوير لمكوّنات وسائل قتالية متقدمة، إضافة إلى موقع لإنتاج مكوّنات صواريخ باليستية.
- موقع لإنتاج وبحث وتطوير مكوّنات صواريخ مضادة للدروع، وصواريخ أرض-جو قصيرة المدى، ووسائل قتالية أخرى.
وتابع: "بالتوازي، واصل الجيش استهداف منظومات النيران في طهران، بما في ذلك مواقع إطلاق الصواريخ ومنصات إطلاق الصواريخ المضادة للطائرات".