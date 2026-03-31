وقد شهدت الأشهر الأخيرة هجمات متواصلة بالصواريخ والطائرات المسيّرة من قبل إيران وشبكة وكلائها، ما أعاد فرض ضغوط متزايدة على دول خط المواجهة.

ومن بين هذه الدول، يحتل الأردن موقعًا حساسًا للغاية، جغرافيًا واستراتيجيًا، باعتباره عنصر استقرار يجاور عدة ساحات نشطة.

في هذا السياق، برز أداء القوات المسلحة الأردنية بشكل لافت. إذ إن اعتراض أكثر من 220 صاروخًا وطائرة مسيّرة منذ اندلاع الأزمة الحالية يعكس شدة التهديد من جهة، وفعالية المنظومة الدفاعية الأردنية من جهة أخرى. إلا أن هذا النسق العملياتي المرتفع يفرض في الوقت نفسه ضغوطًا كبيرة على الجاهزية، والدعم الفني، والتنسيق بين وحدات الدفاع الجوي والاستجابة السريعة.

وفي هذا التوقيت تحديدًا، تكتسب موافقة الولايات المتحدة على حزمة دعم عسكري للأردن أهمية استراتيجية خاصة.

ففي بيان رسمي، أوضحت وزارة الخارجية الأميركية أن الهدف من هذه الحزمة هو الحفاظ على الجاهزية التشغيلية لطائرات F-16 وC-130 وF-5 التابعة لسلاح الجو الأردني، بما يعزز قدرة المملكة على رصد واعتراض الصواريخ والطائرات المسيّرة القادمة.

تعزيز القدرات في المجالات الأكثر أهمية

صُممت هذه الحزمة لتعزيز القدرات الدفاعية الأردنية عبر عدة مجالات حيوية. وهي تشمل معدات، ودعمًا للاستدامة، إضافة إلى عناصر تتعلق بالتدريب والخدمات اللوجستية، مع تركيز خاص على الدفاع الجوي، والمراقبة، والاستجابة السريعة.

ولا يقتصر الأمر على إدخال أنظمة جديدة. إذ إن التركيز على الاستدامة والدعم التشغيلي لا يقل أهمية. ففي البيئات عالية الوتيرة، غالبًا ما تحدد القدرة على صيانة ونشر ودمج القدرات القائمة مستوى الفعالية، أكثر من مجرد اقتناء منصات جديدة. ومن خلال معالجة هذه الجوانب، تسهم الحزمة الأمريكية مباشرة في الحفاظ على الجاهزية التشغيلية للأردن على المدى المستمر.

إضافة إلى ذلك، فإن إدماج التدريب والدعم اللوجستي يعزز قابلية التشغيل البيني. وبالنسبة للقوات الأردنية، التي تعمل بالفعل بشكل وثيق مع الأنظمة الأميركية وأنظمة الحلفاء، فإن ذلك يضمن استمرار التوافق في العقيدة العسكرية، والاتصالات، والتنفيذ. وفي زمن تتطور فيه التهديدات بسرعة، لم يعد هذا التوافق خيارًا، بل ضرورة.

كما تساعد الحزمة الحالية على ضمان استدامة هذا المستوى من الأداء. فتعزيز قدرات المراقبة يحسّن الكشف المبكر، وتقوية أنظمة الدفاع الجوي ترفع من موثوقية الاعتراض، فيما يسهم تحسين الخدمات اللوجستية والصيانة في تقليل فترات التعطل وزيادة جاهزية الأنظمة.

القيمة الحقيقية للشراكة تتجلى في الأزمات

لعل البعد الأهم في هذا التطور يتمثل فيما يعكسه بشأن طبيعة الشراكة الأمنية بين الولايات المتحدة والأردن.

إن إقرار هذه الحزمة بشكل عاجل يعكس كون الولايات المتحدة شريكًا سريع الاستجابة ومنخرطًا عملياتيًا، حتى في ظل انخراطها في أزمات أخرى. ويظهر ذلك قدرتها على التحرك بسرعة، رغم الضغوط الإقليمية الأوسع، لضمان بقاء حلفائها الرئيسيين في حالة استعداد.

فالموثوقية لا تُقاس بالتصريحات، بل بالأفعال في لحظات الضغط. وفي هذه الحالة، يشير توقيت الدعم وطبيعته إلى أولوية واضحة للأمن الأردني في مرحلة تتسم بارتفاع المخاطر.

كما ينسجم ذلك مع نمط أوسع من الانخراط الأمريكي في المنطقة، حيث يتم توجيه الدعم لتعزيز قدرات شركاء خط المواجهة في مواجهة تهديدات معقدة ومتغيرة. وفي هذا الإطار، يُعد الأردن شريكًا أمنيًا مستقرًا وقادرًا، يؤدي دورًا محوريًا في أمن المنطقة، فيما تظل الشراكة الأمريكية الأردنية ركيزة استراتيجية أساسية.

نحو المستقبل.. الاستقرار من خلال الجاهزية

بالنسبة للأردن، فإن دلالات هذه الخطوة تمتد على المديين القريب والبعيد. فعلى المدى القريب، يعزز هذا الدعم قدرة القوات المسلحة على التعامل مع التهديدات المستمرة بثقة واستمرارية. أما على المدى الطويل، فيسهم في بناء منظومة دفاعية أكثر مرونة، قادرة على التكيف مع التحديات المستقبلية.

أما على مستوى المنطقة، فالرسالة واضحة أيضًا. إن تعزيز الولايات المتحدة لقدرات شركائها الدفاعية يسهم في دعم الاستقرار الأوسع، ويعزز بنية أمنية إقليمية تقوم على تمكين الشركاء من الاستجابة للأزمات وامتصاصها وتحمل تبعاتها.

في وقت لا تزال فيه حالة عدم اليقين سمة أساسية للمشهد الإقليمي، تكتسب مثل هذه المؤشرات أهمية خاصة. فهي تعكس شراكة فاعلة وسريعة الاستجابة، قائمة على واقع عملياتي ملموس، وتوفر إطارًا مهمًا لتقييم القدرات الحالية، وأيضًا موثوقية الشراكة الأميركية الأردنية التي تستند إليها.