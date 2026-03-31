وبحسب خدمة الإسعاف، جرى تقديم العلاج لستة مصابين في مدينة بني براك ذات الغالبية من اليهود المتدينين، مشيرة إلى أن الإصابات الناتجة عن الانفجارات كانت طفيفة.

من جانبها، قالت قيادة الجبهة الداخلية في الجيش إنها تلقت "تقارير عن أضرار" في المناطق الوسطى من البلاد.

وفي وقت سابق الثلاثاء، سُمع دوي ما لا يقل عن عشرة انفجارات في منطقة القدس بعد رصد إطلاق صواريخ من إيران، دون الإبلاغ عن وقوع إصابات.