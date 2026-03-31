وأظهر الفيديو غير المعنون الذي نشره ترامب سلسلة من الانفجارات القوية، قال مسؤول أميركي لصحيفة "وول ستريت جورنال" عنها إنها توثق الضربة الأميركية أثناء تنفيذها في أصفهان.

وكشفت "وول ستريت جورنال"، أن الولايات المتحدة شنّت غارة جوية واسعة على مستودع ذخيرة رئيسي في أصفهان بإيران.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول أميركي قوله، إن استهداف مستودع الذخيرة في أصفهان تم في "هجوم ليلي".

ووفق الصحيفة فإن القوات الأميركية استخدمت ذخائر خارقة للتحصينات زنة 2000 رطل في الهجوم على أصفهان.

وأعلنت وزارة الحرب الأميركية الأميركية، الإثنين، أن أكثر من 50 ألف عسكري أميركي يشاركون في دعم عملية عملية "الغضب الملحمي" في الشرق الأوسط، مؤكدة تنفيذ ضربات استهدفت أكثر من 10 آلاف موقع داخل إيران منذ بدء العمليات.

وقالت المتحدثة باسم الوزارة كينغسلي ويلسون إن القوات الأميركية تواصل "الهيمنة على المجالين الجوي والبحري"، مع استمرار استهداف ما وصفته بتهديدات النظام الإيراني.

في السياق ذاته، أفادت صحيفة "نيويورك تايمز" نقلا عن مسؤول عسكري أميركي بأن عدد القوات الأميركية في المنطقة تجاوز 50 ألف جندي، بزيادة تقارب 10 آلاف عن المعدلات المعتادة، في ظل التصعيد مع إيران.

وأوضح المسؤول أن نشر نحو 2500 من مشاة البحرية و2500 جندي إضافي أسهم في رفع عدد القوات.

كما أشارت تقارير إلى إرسال نحو 2000 جندي من الفرقة 82 المحمولة جوا إلى المنطقة، مع بقاء مواقعهم غير معلنة، لكن ضمن نطاق يسمح بتنفيذ ضربات ضد إيران، مع احتمالات استخدامهم للسيطرة على جزيرة خرج، المركز المهم لتصدير النفط الإيراني.

ورغم هذا التعزيز الأميركي، حذر خبراء عسكريون من أن حجم القوات الحالية لا يكفي لتنفيذ عمليات برية واسعة، مشيرين إلى أن السيطرة على دولة بحجم إيران تتطلب أعدادا أكبر بكثير من القوات.