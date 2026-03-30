وقالت أكبر شركة طيران في كندا، ومقرها في مقاطعة كيبيك الناطقة بالفرنسية، إن روسو أبلغ مجلس الإدارة اعتزامه التقاعد بنهاية الربع الثالث من العام الحالي.

يذكر أن كندا لها لغتان رسميتان هما الإنجليزية والفرنسية، وكان رئيس الوزراء الكندي مارك كارني قد قال إن رسالة روسو التي اقتصرت على اللغة الإنجليزية تظهر قلة في التعاطف والحكمة من جانب رئيس الشركة، في حين دعا رئيس وزراء مقاطعة كيبيك و آخرون الرئيس التنفيذي لشركة الطيران إلى الاستقالة.

كان أنطوان فورست، أحد الطيارين اللذين لقيا حتفهما في حادث التحطم بمطار لاغوارديا، من سكان كيبيك الناطقين بالفرنسية.

وقد توفي فورست وزميله ماكنزي جونتر عندما اصطدمت طائرة أير كندا جاز القادمة من مونتريال بشاحنة إطفاء على المدرج بعد وقت قصير من هبوطها في المطار الأميركي.

وتعرض روسو لانتقادات كبيرة لعدم إتقانه اللغة الفرنسية، حيث ألقى رسالة التعزية المصورة باللغة الإنجليزية مع ترجمة فرنسية.

وتلقى مكتب مفوض اللغات الرسمية مئات الشكاوى بهذا الشأن.

وأشار فرانسوا ليجو رئيس وزراء مقاطعة كيبيك، إلى أن روسو تعهد، عند تعيينه رئيس لشركة الطيران في فبراير 2021، بتعلم اللغة الفرنسية.