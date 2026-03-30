وقال ترامب في مقابلة مع صحيفة "نيويورك بوست"، إنه سيتم خلال نحو أسبوع معرفة ما إذا كان رئيس البرلمان الإيراني مستعداً للعمل مع الأميركيين.

وأضاف أن هناك "تغييراً كاملاً" داخل النظام الإيراني، معتبراً أن القيادات السابقة "لم تعد موجودة"، وأن الولايات المتحدة تتعامل مع "مجموعة جديدة" قال إنها "أكثر عقلانية حتى الآن".

كما أشار إلى غموض يحيط بالوضع الصحي للمرشد الإيراني الجديد مجتبى خامنئي، قائلاً إن أحداً لم يسمع عنه، وإنه "قد يكون على قيد الحياة، لكن حالته سيئة للغاية".

ولوّح ترامب باستهداف البنية التحتية للطاقة في إيران، قائلاً إن الولايات المتحدة قد تنظر في "تدمير كامل" لمحطات توليد الكهرباء وآبار النفط وجزيرة خرج، إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق "قريباً".

وأفاد الجيش الإسرائيلي، الإثنين، بأن 10 صواريخ استهدفت حيفا وخليجها وسقطت على مجمع النفط ومبنيين في "كريات آتا" و"شفا عمرو".

من جهتها، قالت القناة 12 الإسرائيلية إن أضرارا لحقت بمصفاة حيفا عقب هجمات من لبنان.